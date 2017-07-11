Олег Газманов поделился снимками визита в Горный Алтай

Певец выступил в республике с концертом под открытым небом
Известный российский певец Олег Газманов посетил Горный Алтай и выступил с концертом на территории казино Altai Palace в субботу, 8 июля. Исполнитель поделился снимками и видео с выступления и визита в регион в своем аккаунте Instagram.
Газманов отметил, что в Горном Алтае «такая красота, что хочется летать».
Отметим, что на концерте певец презентовал новую песню со словами: «Наша жизнь — это странная штука. Все мы ищем добра и любви». По словам Газманова, презентация прошла замечательно, а зрители «зарядили» его.
Добавим, что сейчас в Altai Palace проходит летний open air.
Читайте также
- «Изгой-один» показал отличный результат в прокате 0 23.Дек
- Мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинировали в 11 категориях на премию BAFTA 0 11.Янв
- Зажигательный сейшн прошел в АГАО 0 23.Июн
- Милонов не помешал «Красавице и чудовище» стать лидером проката в России 0 21.Мар
- Фильм «Дэдпул-2» выйдет на экраны 1 июня 2018 года 0 24.Апр
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
-
Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий