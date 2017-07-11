Олег Газманов поделился снимками визита в Горный Алтай

Александр
Автор: Александр Июль 11, 2017 03:46

Олег Газманов поделился снимками визита в Горный Алтай

Олег Газманов поделился снимками визита в Горный Алтай

Певец выступил в республике с концертом под открытым небом

Известный российский певец Олег Газманов посетил Горный Алтай и выступил с концертом на территории казино Altai Palace в субботу, 8 июля. Исполнитель поделился снимками и видео с выступления и визита в регион в своем аккаунте Instagram.

Газманов отметил, что в Горном Алтае «такая красота, что хочется летать».

Отметим, что на концерте певец презентовал новую песню со словами: «Наша жизнь — это странная штука. Все мы ищем добра и любви». По словам Газманова, презентация прошла замечательно, а зрители «зарядили» его.

Добавим, что сейчас в Altai Palace проходит летний open air. 

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Александр
Автор: Александр Июль 11, 2017 03:46
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