Олег Яковлев полгода назад написал стихотворение о смерти

Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 09:46

Олег Яковлев полгода назад написал стихотворение о смерти

Олег Яковлев полгода назад написал стихотворение о смерти

Это стихотворение было написано 28 декабря 2016 года

Бывший солист группы «Иванушки  International» Олег Яковлев незадолго до смерти написал грустное стихотворение. Об этом написала гражданская жена певца на своей странице в Instagram.

«Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня?Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай!»,- написал певец 28 декабря 2016 года (орфография и пунктуация сохранена).

Напомним, Олега Яковлева не стало 29 июня. Он умер от пневмонии в московской больнице. Ему было 47 лет. Прощание с певцом проходит в субботу, 1 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 09:46
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