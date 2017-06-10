Ольга Бузова споет для петербуржцев на концерте в День России

Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 15:45

Ольга Бузова споет для петербуржцев на концерте в День России

Ольга Бузова споет для петербуржцев на концерте в День России

Начинающая певица готовит получасовое выступление

Начинающая певица и известная телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова выступит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в День России. Об этом сообщает ИА Nation News.

Уточняется, что выступление Бузовой продлится порядка 25 минут. Точных данных о том, какие из своих шести песен исполнит певица, пока нет.

Вместе с Бузовой развлекут гостей артистка музыкального лейбла Black Star Клава Кока, а также кавер-группа James Bond, DJ Цветкоff и Анна Седакова.

Отмечается, что в конце вечера пройдет всероссийская акция: люди по всей стране будут исполнять гимн РФ. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 15:45
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