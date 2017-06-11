Оливер Стоун назвал подходящих на роль Владимира Путина актеров

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 05:45

Оливер Стоун назвал подходящих на роль Владимира Путина актеров

Оливер Стоун назвал подходящих на роль Владимира Путина актеров

По мнению режиссера, роль президента РФ мог бы исполнить Леонардо Ди Каприо или Джереми Реннер

Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями о российском лидере Владимире Путине, которые он получил при съемках документального фильма «Интервью с Путиным». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету New York Post.

Режиссер считает, что в художественном фильме главу российского государства могли бы сыграть актеры Леонардо Ди Каприо («Начало», «Титаник», «Выживший») или Джереми Реннер («Прибытие», «Город воров», «Мстители»). При этом Стоун признался, что сам бы не отважился снимать такую картину.

Он добавил, что увидел в Путине скромного человека с «милой дачей», который сам водит машину и не имеет яхт и гигантских поместий. «[Путин] мыслит как шахматист», — отметил Стоун, подчеркнув, что президент РФ к тому же «очень умен» и находится «в прекрасной физической форме».

Кинематографист заявил, что Путин дал ему интервью, поскольку «хочет быть услышанным». «К тому же мои вопросы были вызовом для него», — цитирует его слова издание.

Напомним, четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным» за авторством Стоуна начнут показывать на канале Showtime с понедельника, 12 июня.

Режиссер подчеркнул, что при съемках ставил перед собой цель улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

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Автор: Александр Июнь 11, 2017 05:45
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