Оливер Стоун рассказал про свой фильм о Владимире Путине

Известный режиссер хочет показать точку зрения, о которой многие американцы просто не знают

Режиссер Оливер Стоун рассказал о фильме, который он снимает о президенте РФ Владимире Путине, передает РИА Новости, ссылаясь на газету Sydney Morning Herald.

«Господин Путин один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом», — констатирует Стоун. Поэтому режиссер уверен – общественность должна услышать то, что он (Путин) может сказать.

Известно, что фильм будет представлять из себя беседу в форме вопросов и ответов. Ожидается, что в картине найдет отражение то, как Путин относится к событиям в мире, начиная с 2000 года.

Стоун рассказал, что съемочная группа за последние два года встречалась с Путиным четыре раза.

«Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали», — уверен режиссер.

Напомним, что Оливер Стоун известен по своим работам о политических деятелях. Его последней работой стал фильм об Эдварде Сноудене. Также режиссер выступил продюсером нашумевшего фильма «Украина в огне».