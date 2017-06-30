«Он всегда был таким улыбчивым»: Сати Казанова об Олеге Яковлеве

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 01:45

«Он всегда был таким улыбчивым»: Сати Казанова об Олеге Яковлеве

"Он всегда был таким улыбчивым": Сати Казанова об Олеге Яковлеве

«Единственное, что мы можем сделать, это помянуть его самым добрым и самым светлым словом», — уверена певица

Экс-вокалист группы «Иванушки International» Олег Яковлев был очень улыбчивым и жизнерадостным человеком, заявила певица Сати Казанова, комментируя весть о смерти исполнителя.

«Он всегда был таким улыбчивым, таким жизнерадостным, очень живым, очень позитивным. Не было никогда даже омрачения на его лице», — цитирует Казанову «Комсомольская правда».

Также исполнительница подчеркнула, что Олега Яковлева следует «помянуть самым добрым и самым светлым словом и помолиться за его душу».

Напомним, что Олег Яковлев скончался в московской больнице утром 29 июня на 48-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

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Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 01:45
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