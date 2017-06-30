«Он всегда был таким улыбчивым»: Сати Казанова об Олеге Яковлеве

«Единственное, что мы можем сделать, это помянуть его самым добрым и самым светлым словом», — уверена певица
Экс-вокалист группы «Иванушки International» Олег Яковлев был очень улыбчивым и жизнерадостным человеком, заявила певица Сати Казанова, комментируя весть о смерти исполнителя.
«Он всегда был таким улыбчивым, таким жизнерадостным, очень живым, очень позитивным. Не было никогда даже омрачения на его лице», — цитирует Казанову «Комсомольская правда».
Также исполнительница подчеркнула, что Олега Яковлева следует «помянуть самым добрым и самым светлым словом и помолиться за его душу».
Напомним, что Олег Яковлев скончался в московской больнице утром 29 июня на 48-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.
Читайте также
- Южноамериканская блюзовая певица выступит в барнаульской филармонии 0 10.Мар
- Перед «Молчанием»: лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 0 27.Янв
- Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу «Голос» 0 23.Дек
- Люди перестали веселиться и радоваться в кризис – Гарик Харламов 0 28.Фев
- Театрально-музыкальный перфоманс по роману Булгакова покажут в Барнауле 0 16.Май
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
-
Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
-
Александр
На сварчика когда документы сдовать,Читать статью
-
Россиянин
Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…Читать статью
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий