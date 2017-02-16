Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 16:45

Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении

Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении

Оперная певица уехала на Украину со своим мужем Денисом Вороненковым

Оперная певица Мария Максакова рассказала, что у нее на руках нет официального уведомления об увольнении из Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом пишет  «Коммерсант FM».

По ее мнению, в Гнесинке ее могут уволить за прогулы. Сейчас она вместе со своим мужем – бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым – находится на Украине.  В самой Гнесинке заявили, что Максакова числится в списках сотрудников, но в ближайшее время решится вопрос, связанный с ее увольнением.

Между тем певица уверена, что может приезжать в Россию с точки зрения закона.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины и дал интервью, в котором заявил, что Крым был украден Россией.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 16:45
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