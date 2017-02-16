Оперная певица Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении

Оперная певица уехала на Украину со своим мужем Денисом Вороненковым

Оперная певица Мария Максакова рассказала, что у нее на руках нет официального уведомления об увольнении из Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом пишет «Коммерсант FM».

По ее мнению, в Гнесинке ее могут уволить за прогулы. Сейчас она вместе со своим мужем – бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым – находится на Украине. В самой Гнесинке заявили, что Максакова числится в списках сотрудников, но в ближайшее время решится вопрос, связанный с ее увольнением.

Между тем певица уверена, что может приезжать в Россию с точки зрения закона.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , следователи предъявили заочное обвинение бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову. Его подозревают в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы. Сейчас бывший депутат находится на территории Украины и дал интервью, в котором заявил, что Крым был украден Россией.