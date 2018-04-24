Опубликована программа праздничных мероприятий на День Победы в Барнауле

9 мая мы будем праздновать 73-й годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в Барнауле пройдет множество мероприятий. «Алтайская правда» публикует программу и афишу.

Праздничный день 9 мая начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы – 09:00. Через час, в 10:00, на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая».

Параллельное на площади Сахарова откроется музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!». В 11:00 начнутся спортивные мероприятия.

Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2018» стартует на площади Советов в 13:00. В это же время на главной сценической площадке начнется праздничное театрализованное представление «В душе и памяти — с Победой!». Затем состоятся несколько концертных, драматургических и молодежно-спортивных программ.

Как сообщают в пресс-центре мэрии, также праздничные программы пройдут во всех районах. В Ленинском районе — в 17:00 на площади Мира, в Октябрьском – в 19:00 на пр. Ленина,152), а в Индустриальном (парк «Лесная сказка») и Центральном (ул.Чайковского, 21) – в 20:00.

В 22:30 праздник завершится фейерверком на всех пяти площадках.