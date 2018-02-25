Органист из Германии даст концерт в Барнауле 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, в Государственной филармонии Алтайского края по ул. Ползунова, 35 выступит Хайнрих Вальтер в рамках проекта «Органисты европейских соборов».

Хайнрих Вальтер – органист Кафедрального собора французского города Кольмар, а также один из самых известных концертирующих органистов мира. Учился в Государственной высшей школе музыки в немецком городе Фрайбурге, окончил Консерваторию Тулузы и Музыкальную академию в Далласе, рассказывают в филармонии.

Он же – профессор кафедры органной интерпретации в государственной высшей школе музыки во Фрайбурге, высшей школе в Роттенбурге и Евангелической высшей школе в Хайдельберге. Преподает курсы по органной и клавесинной интерпретации во Франции.

В столице Алтайского края Хайнрих Вальтер исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса и Ференца Листа. Концерт начнется в 17:00.