Оркестр филармонии Алтайского края проведет «Симфонические вечера»

В филармонии исполнят произведения Дмитрия Шостаковича и Александра Бородина

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края 21 января порадует барнаульцев «Симфоническими вечерами». Участие в них примет дирижер – народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии России Владимир Рылов и солистка – лауреат международных конкурсов Дарья Кулишкина, играющая на скрипке.

В программе будут представлены произведения знаменитых русских композиторов – Дмитрия Шостаковича (со сцены прозвучит его Концерт для скрипки с оркестром) и Александра Бородина (зрители услышат его Симфонию № 2 «Богатырская»).