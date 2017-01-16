Оркестр филармонии Алтайского края проведет «Симфонические вечера»

В филармонии исполнят произведения Дмитрия Шостаковича и Александра Бородина
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края 21 января порадует барнаульцев «Симфоническими вечерами». Участие в них примет дирижер – народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии России Владимир Рылов и солистка – лауреат международных конкурсов Дарья Кулишкина, играющая на скрипке.
В программе будут представлены произведения знаменитых русских композиторов – Дмитрия Шостаковича (со сцены прозвучит его Концерт для скрипки с оркестром) и Александра Бородина (зрители услышат его Симфонию № 2 «Богатырская»).
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий