Орнелла Мути добилась смягчения приговора за поддельный больничный

Ранее суд приговорил Мути к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро

Суд смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути до шести месяцев заключения и штраф до 500 евро за поддельный больничный. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на издание ​Il Gazzettino.

Случай произошел еще семь лет назад. Актриса пропустила спектакль, где должна была играть главную роль и уехала на ужин с тогда еще премьер-министром России Владимиром Путиным</strong>. Обед состоялся в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы оправдаться в театре она предоставила поддельный больничный лист.

Но афера скрылась и Мути обвинили в мошенничестве. Тогда суд приговорил актрису к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере 600 евро. Другие СМИ пишут, что срок приговора условный.