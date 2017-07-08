Орнелла Мути добилась смягчения приговора за поддельный больничный

Ранее суд приговорил Мути к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро
Суд смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути до шести месяцев заключения и штраф до 500 евро за поддельный больничный. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на издание Il Gazzettino.
Случай произошел еще семь лет назад. Актриса пропустила спектакль, где должна была играть главную роль и уехала на ужин с тогда еще премьер-министром России Владимиром Путиным</strong>. Обед состоялся в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы оправдаться в театре она предоставила поддельный больничный лист.
Но афера скрылась и Мути обвинили в мошенничестве. Тогда суд приговорил актрису к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере 600 евро. Другие СМИ пишут, что срок приговора условный.
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Настя Маркова
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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Екатерина
Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?Читать статью
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Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
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Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
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