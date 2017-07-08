Орнелла Мути добилась смягчения приговора за поддельный больничный

Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 19:45

Орнелла Мути добилась смягчения приговора за поддельный больничный

Орнелла Мути добилась смягчения приговора за поддельный больничный

Ранее суд приговорил Мути к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро

Суд смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути до шести месяцев заключения и штраф до 500 евро за поддельный больничный. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на издание ​Il Gazzettino.

Случай произошел еще семь лет назад. Актриса пропустила спектакль, где должна была играть главную роль и уехала на ужин с тогда еще премьер-министром России Владимиром Путиным</strong>. Обед состоялся в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы оправдаться в театре она предоставила поддельный больничный лист.

Но афера скрылась и Мути обвинили в мошенничестве. Тогда суд приговорил актрису к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере 600 евро. Другие СМИ пишут, что срок приговора условный. 

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Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 19:45
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  • Настя Маркова

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  • Алексей

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