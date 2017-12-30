Основные правила нотного письма
Нотное письмо представляет собой определенную систему графических обозначений, которые применяются для того, чтобы записать музыку – нотная тетрадь. Современное нотное письмо предполагает использование специальных символов, первое место из которых занимают ноты.
Их располагают на нотоносце, состоящем из 5 линий, которые располагаются по отношению друг к другу параллельно. Расположение ноты определяет высоту того или иного звука, а последовательность расположения совокупности нот на нотоносце позволяет определить поочередность или одновременность их исполнения. Однако ноты – не единственный символ. Помимо них существуют другие символы, позволяющие записать мелодию и аккомпанемент, а также оркестровую или хоровую партитуру.
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