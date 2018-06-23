ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОК ДЛЯ КУРЕНИЯ

В наше время особую популярность обрели трубки для курения ручной работы. Как правило, они не только уникальны, но качественны, и надежны.

Возможно, вы предпочтете трубке хорошую сигару. Мы даже подскажем , куда обратиться. На сайте http://los-cigarros.ru можно получить информацию о магазине сигар. А пока попытаемся разобраться в особенностях изготовления трубок для курения из разных материалов.

Из пенки

Особо легкий материал светлых оттенков. Этот минерал человеку подарила природа. Благодаря его повышенной жаростойкости, он служит отличным сырьем для изготовления курительных трубок. А его способность к впитыванию влаги и смолы делает процесс курения довольно комфортным. Трубка из пенки и качества отменного и вид имеет привлекательный. Ее выбирают многие курильщики.

Есть трубки, которые изготавливаются из самого лучшего минерала, а требуемого оттенка добиваются при помощи воска. А есть изделия из прессованной пенковой крошки. Кстати, она мало чем уступит натуральному материалу, обладает зеркальной идеально гладкой поверхностью. Но вот раскрошиться трубка может у вас в руках.

Из глины

У таких трубок длинная история, но популярности своей они в годами не утратили. И не имеет значения, что и само изделие хрупким получается, и чаша так сильно нагревается, что ничего не стоит получить ожог, и мундштук к губам липнет, зато курильщик приобщится к процессу курения своих далеких предков. Да и стоят они не слишком дорого, не то, что пенные.

Из фарфора

Эти трубки отличают от всех других совершенно уникальные чаши. Обладатель такого шедевра может быть уверен в оригинальности своего приобретения. Обращения требуют бережного. Да и воспринимать его лучше, как сувенир. Тем более что вкус изделия вас не порадует. Обнаружилась в доме старинная трубка – не поленитесь и обязательно продезинфицируйте ее.

Из кукурузы

Специально для этих целей выращиваются початки кукурузы, из которых потом и изготавливаются трубки. Процесс, надо сказать, длительный: сначала пару лет их высушивают, а затем следует обработка специальными устройствами. Легкая трубка пористой структуры долго не прослужит. Но и стоит дешево.

Выбирать, конечно, вам. Но при покупке обращайте внимание на качество готового изделия.