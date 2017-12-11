Особенности отдыха на озере Селигер

Если вы ещё ничего не слышали про озеро Селигер, так знайте: Селигер – это по праву одно из самых красивых озер на российских просторах. Каждый год сюда приезжают тысячи и тысячи туристов из самых разных районов и областей страны. В этом живописнейшем месте можно чудесно провести отпуск с близкими людьми и друзьями.

На все это время, пока вы будет там отдыхать, на фоне живописнейших ландшафтов и великолепной природы, вы абсолютно позабудете, что такое шумная городская суета со всеми ее проблемами. Можно получить информацию об отдыхе на Селигере летом в 2018 году, подробнее на странице.

Озеро Селигер находится между двумя российскими столицами – Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому здесь любят отдыхать многие горожане столичных городов. Для многих – это излюбленное место для отдыха. У озера необычная форма, представляющая собой систему, состоящую из озер и озерков. Соединены озера узкими протоками. Природа такой формы озера в его ледниковом происхождении. На озере очень много разноразмерных островков. Всего их 160. Все эти острова имеют уникальный рельеф с растительностью. Озеро Селигер довольно-таки большое, его площадь 260 квадратных километров. Окружает озеро бурная растительность. Преобладают здесь сосны и ели, поэтому воздух наполнен ароматами хвои. Среди деревьев очень много долгожителей, которым уже за сто лет.

По берегам озера Селигер раскинулись множество самых различных баз отдыха. Здесь можно найти отдых на любой вкус. Летом вода в озере прогревается до двадцати пяти градусов и вполне в нем можно купаться. Для групп туристов организуются экскурсии для осмотра самых разных достопримечательностей, но можно оформить и индивидуальный тур. Многие люди приезжают на озеро Селигер, чтобы именно здесь заняться рыбалкой – рыбалка на озере замечательная.