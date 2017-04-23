Остров сокровищ: как акция «Библионочь» в шестой раз прошла в Барнауле

Фоторепортаж с главной площадки краевой столицы

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет по всей стране 21 апреля. В Алтайском крае ее поддержали более 220 библиотек из 52 муниципальных образований. В Барнауле торжественное открытие состоялось на площадке Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова. В этом году главная библиотека региона станет островом сокровищ. Акция пройдет под девизом «История продолжается!». Основные мероприятия проходили с 18.00 до 22.00.

Показываем лучшие моменты всероссийской акции, которая прошла в краевой столице уже в шестой раз.