Остров сокровищ: как акция «Библионочь» в шестой раз прошла в Барнауле

Фоторепортаж с главной площадки краевой столицы
Всероссийская акция «Библионочь» пройдет по всей стране 21 апреля. В Алтайском крае ее поддержали более 220 библиотек из 52 муниципальных образований. В Барнауле торжественное открытие состоялось на площадке Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова. В этом году главная библиотека региона станет островом сокровищ. Акция пройдет под девизом «История продолжается!». Основные мероприятия проходили с 18.00 до 22.00.
Показываем лучшие моменты всероссийской акции, которая прошла в краевой столице уже в шестой раз.
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