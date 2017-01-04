От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха

Александр
Автор: Александр Январь 4, 2017 12:46

От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха

От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха

Снимаем мерки: швеи Алтайского краевого театра драмы о своих буднях и любимых артистах
От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха

Продолжаем посвящать читателей в тайны закулисной жизни. На этот раз речь пойдет о пошивочном цехе. Мало, кто знает, но некоторые вещи для спектаклей берут из «подбора», то есть подбирают из того, что уже есть. Другие создают по эскизам художника, а занимаются этим в пошивочном цехе. Перчатки, юбки, кители и даже шубы — чего тут только не делают.

Рабочий процесс складывается следующим образом: художник рисует и отдает модельеру-конструктору, который костюмы раскраивает (порой на спектакль их нужно по несколько десятков), а швеи уже собирают все в единое целое, используя различные хитрости, которые помогают вещи максимально быстро надевать и снимать.Над тем, что находится в «подборе», тоже часто приходится покорпеть: некоторые из них созданы 25, 30 лет назад, поэтому их обновляют какими-то деталями и «подгоняют» под фигуру артиста.

 

 

  • От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха
  • От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха
  • От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха
  • От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха
  • От перчатки, до шубы: рассказываем о работе театрального пошивочного цеха

Пошивка — самый светлый цех в театре, кроме того, здесь никогда не выключают музыку. Иногда слушают вживую, когда кто-то из труппы репетирует песни в гримерке. Мастерицы, по их признанию, очень любят своих артистов, поэтому стены кабинета украшены их многочисленными фотографиями.Самым сложным называют спектакль «Без вины виноватые», над которым работала художница из Санкт-Петербурга Ника Велегжанинова.

«У нее были очень интересные и сложные костюмы, и она просила сохранить в крое историческую линию. Нужно было сделать стоячие юбки. Это самый интересный спектакль был, даже лапти плели.Когда работа идет с художником, нам это очень помогает», — делится портная театрального костюма Елена Савочкина.

Хотите узнать о самом крупном театре Алтайского края больше — читайте наш спецпроект «За кулисами».

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Александр
Автор: Александр Январь 4, 2017 12:46
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