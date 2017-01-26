Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 03:45

Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене

Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене

Актер Джон Войт недоволен Голливудом

Отец Анджелины Джоли, лауреат премии «Оскар» Джон Войт раскритиковал певицу Майли Сайрус и актера Шайю ЛаБафа за участие в женском марше, прошедшем 21 января, пишет TMZ.

По его словам, знаменитости настраивают молодое поколение против правительства Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа, учат госизмене, когда выходят на марши и делятся протестными посланиями с фанатами. В качестве примеров артист привел своих коллег Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа.

«Они учат идти против властей, не принимать волю народа в нынешнее президентство. И это очень грустный день, когда я вижу такое», – сказал актер.

Отметим, что, в отличие от большинства коллег по Голливуду, Джон Войт неоднократно выражал поддержку республиканцу Дональду Трампу на выборах президента США.

Женские марши прошли в США, Британии и других странах 21 января. Их участники выступали против нового президента США Дональда Трампа. В акциях протеста приняла участие певица Мадонна и актриса Скарлетт Йохансон.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 03:45
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