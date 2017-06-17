Отец Жанны Фриске считает, что потерял дочь из-за внука Платона

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 15:45

Отец Жанны Фриске считает, что потерял дочь из-за внука Платона

Отец Жанны Фриске считает, что потерял дочь из-за внука Платона

Певица узнала о своей болезни во время беременности

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что потерял дочь из-за рождения внука. Такое заявление он сделал в эфире телешоу, пишет Ren.tv. 

«Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал», — сказал отец певицы.

Напомним, 15 июня исполнилось два года со дня смерти певицы. Жанна Фриске узнала о своей болезни во время беременности.  Долгое время она и ее родные скрывали это от поклонников певицы.  В январе 2014 года информация о болезни Жанны Фриске была официально подтверждена. Ее отец заявил, что у певицы диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. Несколько позже этот диагноз подтвердил главный онколог РФ Михаил Давыдов. После ухода певицы в СМИ все чаще стали появляться новости о скандале между отцом ребенка певицы Дмитрием Шепелевым  и ее родителями. Родители Фриске утверждают, что им запрещено видеться с внуком. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии