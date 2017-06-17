Отец Жанны Фриске считает, что потерял дочь из-за внука Платона

Певица узнала о своей болезни во время беременности

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что потерял дочь из-за рождения внука. Такое заявление он сделал в эфире телешоу, пишет Ren.tv.

«Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал», — сказал отец певицы.

Напомним, 15 июня исполнилось два года со дня смерти певицы. Жанна Фриске узнала о своей болезни во время беременности. Долгое время она и ее родные скрывали это от поклонников певицы. В январе 2014 года информация о болезни Жанны Фриске была официально подтверждена. Ее отец заявил, что у певицы диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. Несколько позже этот диагноз подтвердил главный онколог РФ Михаил Давыдов. После ухода певицы в СМИ все чаще стали появляться новости о скандале между отцом ребенка певицы Дмитрием Шепелевым и ее родителями. Родители Фриске утверждают, что им запрещено видеться с внуком.