Открылась детская программа фестиваля «Издано на Алтае-2017»



Фото Евгений НАЛИМОВ

В главной детской библиотеке края состоялось открытие детской программы фестиваля «Издано на Алтае-2017». Какие только книги не издаются в нашем крае! На каждом из уже тринадцати фестивалей «Издано на Алтае» можно было увидеть сборники научные и поэтические, книги по краеведению и о культуре, альбомы, путеводители, справочники и даже раскраски… И, конечно же, на празднике книги не забывают о самых юных читателях. На прошлой неделе открытие детской его программы прошло в краевой библиотеке им. Крупской.

Показательно, что двери учреждения распахнулись в этот раз не только для детей нынешних – пятиклассников барнаульской школы № 13, но и для тех, кто расстался с детством совсем недавно, первокурсников факультета дошкольного и дополнительного образования педагогического университета. Хотя… разве они расстались с детством, если работу с детьми выбрали своей профессией?

И студентам, и школьникам в тот день повезло: они встретились с настоящими писателями. Теми самыми, чьи книги стояли на полках – в зале, где сидели гости. И праздник вел один из самых известных, Валерий Тихонов. Ему было чем удивить гостей. Ведь библиотека имени Крупской тоже издает книги, да какие! Которые, например, читает президент страны. Конечно же, мы имеем в виду рассказы В.М. Шукшина «Далекие зимние вечера» (2014 г.) – о них «Алтайка» уже рассказывала. Замечательна книга тем, что иллюстрации к ней делали дети – жители нашего края. Юные наши земляки участвовали и в создании альманаха о жизни и творчестве писателей-фронтовиков края «Испытание временем» (2015 г.).

О многих знаковых проектах библиотеки, интересных цифрах и фактах сообщил Валерий Тихонов гостям. А еще писатель представил им своих коллег по цеху. На встречу пришли почетные гости: дипломанты разных лет фестиваля «Издано на Алтае» в номинации «Лучшая книга для детей» поэтессы Валентина Крюкова и Валентина Новичихина, прозаик Виктор Бычков – лауреат краевой премии имени В. Б. Свинцова, капитан запаса, ветеран войны в Афганистане. И их книги издавала библиотека им. Крупской!

В рамках фестиваля «Издано на Алтае» встречи с писателями пройдут еще не раз. Будут новые встречи читателей и художников с Валерием Тихоновым. Он расскажет о книжке-раскраске «Мое Лукоморье», отмеченной дипломом фестиваля в номинации «Лучшая книга для детей».

Во время встречи в библиотеке я замечала, как не раз детские руки откладывали гаджеты и тянулись к книжной полке. И если хоть кто-то в тот день открыл для себя книгу – порадуемся за него.

Потому что многие книгочеи уверены так же, как и поэт Валентина Новичихина:

– Книга – это окно в мир, она как живое существо. Холодный компьютер в руки не возьмешь, его не погладишь, на колени не положишь… Книга раньше была самым ценным подарком, а сейчас, к сожалению, гаджеты разные… Я же с детства не могла представить «избу без русской печи, свой дом – без мамы, без стола, без звука русской речи»…

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В рамках фестиваля в краевой детской библиотеке им. Крупской в марте состоятся замечательные мероприятия:

2 марта, 15.00. Творческая встреча с писателем Юлией Нифонтовой и презентация книги «Ермошка Добродей и волшебные часы».

3 марта, 12.00. Творческая встреча с детским писателем Еленой Ожич.

6 марта, 12.00. Творческая встреча с писателем и поэтом Валерием Тихоновым.

13 марта, 12.00. Творческая встреча с детским писателем Валентиной Новичихиной.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА