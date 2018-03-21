Открылся фестиваль «Фабриказавод»

mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 23:45

Открылся фестиваль «Фабриказавод»

Открылся фестиваль «Фабриказавод»

14 марта в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова был дан старт череде событий в рамках III Международного фестиваля «Фабриказавод», который будет проходить до 16 сентября.

Открылся фестиваль «Фабриказавод»

Объявлен третий ежегодный конкурс «Легенды, истории и сказки города Барнаула и Алтайского края» и открыт третий курс лекций проекта «Постигая Алтай» – «Города и поселки горнозаводского Алтая, XVIII – начало XX в.», состоящий из четырех занятий преподавателя Алтайского государственного университета кандидата исторических наук Данила Дегтярева. На первом занятии речь шла о столице горнозаводского Алтая – городе Барнауле.

На втором слушателей ждет знакомство со Змеиногорском – «серебряным венцом России». Третье перенесет в Колывань – на родину «Царицы ваз». А таким населенным пунктам, как Сузун, Салаир и Павловск, будет посвящено четвертое занятие. Информационный партнер фестиваля КГУП газета «Алтайская правда».

Наталья НОВИКОВА

Положение конкурса 

 

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mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 23:45
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