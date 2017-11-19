Памятник Петру Столыпину может появиться в Барнауле

mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 23:45

Памятник Петру Столыпину может появиться в Барнауле

Памятник Петру Столыпину может появиться в Барнауле

В Барнауле может появиться памятник председателю совета министров Российском империи Петру Столыпину. Установить его планирует Фонд изучения наследия П. А. Столыпина. Ранее организация собиралась открыть памятник реформатору в ноябре 2015 года в Челябинске, но дату этого события долгое время откладывали. 

«Было бы правильно установить памятник в Барнауле, потому что Алтайский край появился благодаря Петру Столыпину. Было выстроено две тысячи населенных пунктов за два года, главный город заселения — это, конечно, Барнаул», – сказал президент фонда Павел Пожигайло.

Одновременно с этим он признался, что денег на памятник не так много. По его словам, фонд – не очень богатая организация, которая рассчитывает на поддержку народа.

Ранее, в сентябре, такой памятник установили в Челябинске. Но его открытие так и не состоялось. Дату несколько раз переносили. По последним данным, оно может состояться 22-23 ноября в связи с 111-летием столыпинских реформ. Изготовление и установка обошлись городу в 30 млн рублей. Половину этой суммы вложил Фонд, примерно 2 млн добавили жители Челябинской области, остальное добавил город. Памятник Столыпину в Москве стоил около 100 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Фото: портрет Петра Столыпина в исполнении художника Ильи Репина, wikimedia.org 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 23:45
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