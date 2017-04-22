Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в центре Каира

Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2017 21:45

Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в центре Каира

Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в центре Каира

Памятник появился на Аллее поэтов в парке Эль-Хуррия

Третий памятник русскому поэту Александру Пушкину открылся в Египте – на этот раз он установлен на Аллее поэтов в парке Эль-Хуррия. Об этом пишет Regnum.ru.

На торжественную церемонию открытия пришли посол России в Египте Сергей Кирпиченко, а также заместители министра культуры Египта, губернатор Каира и представители факультетов русского языка Каирского университета и университета «Айн-Шамс».

Как сообщается, в этот парк ежедневно приходит много людей, преимущественно это молодежь. 

Напомним, первый памятник Пушкину был установлен семь лет назад в Александрийской библиотеке, а затем на факультете иностранных языков в университете «Айн-Шамс».

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Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2017 21:45
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