Панк-группа «КняZz» исполнит в Барнауле свои лучшие песни

Команда из Санкт-Петербурга планирует отметить в краевой столице свой юбилей



В конце февраля в Барнаул приедет группа «КняZz». Команда планирует отметить в краевой столице свой пятилетний юбилей. Концерт пройдет 28 февраля в клубе-ресторане «Фараон».

Как рассказали организаторы, в программе прозвучат песни, выбранные зрительским голосованием, лучшие композиции команды, а также все хиты группы «Король и Шут». Все подробности – в группе мероприятия.

Напомним, что российская панк-рок-группа «КняZz» из Санкт-Петербурга появилась весной 2011 года, ее лидером стал Андрей Князев, который на тот момент был участником команды «Король и шут». По стилистике песен коллективы остались достаточно близки, а вот музыкальная составляющая значительно отдалилась и стала в большей степени напоминать эстетику готик-рока.