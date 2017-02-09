Панк-группа «КняZz» исполнит в Барнауле свои лучшие песни

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 10:45

Панк-группа «КняZz» исполнит в Барнауле свои лучшие песни

Панк-группа "КняZz" исполнит в Барнауле свои лучшие песни

Команда из Санкт-Петербурга планирует отметить в краевой столице свой юбилей
Панк-группа "КняZz" исполнит в Барнауле свои лучшие песни

В конце февраля в Барнаул приедет группа «КняZz». Команда планирует отметить в краевой столице свой пятилетний юбилей.  Концерт пройдет 28 февраля в клубе-ресторане «Фараон».

Как рассказали организаторы, в программе прозвучат песни, выбранные зрительским голосованием, лучшие композиции команды, а также все хиты группы «Король и Шут». Все подробности – в группе мероприятия.

Напомним, что российская панк-рок-группа «КняZz» из Санкт-Петербурга появилась весной 2011 года, ее лидером стал Андрей Князев, который на тот момент был участником команды «Король и шут». По стилистике песен коллективы остались достаточно близки, а вот музыкальная составляющая значительно отдалилась и стала в большей степени напоминать эстетику готик-рока.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 10:45
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