Парад в честь Путятина прошел в Японии

Шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала
Жители японской рыбацкой деревушки Хэда устроили парад в память о русском вице-адмирале Ефимии Путятине, который заключил первый договор о двустороннем сотрудничестве между Россией и Японией, передает ТАСС.
Все участники шествия впервые были одеты в историческую форму российского флота XIX века.
Шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала в рамках летнего праздника Минато мацури, который посвящен порту.
В 2016 году в ходе встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский лидер получил в подарок от Абэ репродукцию картины в японском стиле «Прибытие Путятина».
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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