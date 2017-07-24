Парад в честь Путятина прошел в Японии

Шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала

Жители японской рыбацкой деревушки Хэда устроили парад в память о русском вице-адмирале Ефимии Путятине, который заключил первый договор о двустороннем сотрудничестве между Россией и Японией, передает ТАСС.

Все участники шествия впервые были одеты в историческую форму российского флота XIX века.

Шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала в рамках летнего праздника Минато мацури, который посвящен порту.

В 2016 году в ходе встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский лидер получил в подарок от Абэ репродукцию картины в японском стиле «Прибытие Путятина».