Парад в честь Путятина прошел в Японии

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 07:45

Парад в честь Путятина прошел в Японии

Парад в честь Путятина прошел в Японии

Шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала

Жители японской рыбацкой деревушки Хэда устроили парад в память о русском вице-адмирале Ефимии Путятине, который заключил первый договор о двустороннем сотрудничестве между Россией и Японией, передает ТАСС.

Все участники шествия впервые были одеты в историческую форму российского флота XIX века.

Шествие проходило на улице, названной в честь вице-адмирала в рамках летнего праздника Минато мацури, который посвящен порту.

В 2016 году в ходе встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ российский лидер получил в подарок от Абэ репродукцию картины в японском стиле «Прибытие Путятина».

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 07:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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