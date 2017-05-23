Патриарх Кирилл встретил в Москве мощи святого Николая Чудотворца

Впервые в истории мощи святого Николая Чудотворца доставили в Россию из Италии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца, которые доставили в Россию из Италии в воскресенье, 21 мая. Об этом пишет РЕН ТВ.

Представитель РПЦ отметил, что сейчас очень важно присутствие Николая Чудотворца. Он назвал Николая Чудотворца первым святым на Руси во все времена.

Также патриарх отметил, что наши верующие привыкли считать его русским святым, но на самом деле он ни по национальности, ни по культуре не был связан с Россией.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , в Москве мощи пробудут с 21 мая до июля в храме Христа Спасителя. После этого мощи отвезут в Санкт-Петербург.

Мощи привезут в Россию впервые за 930 лет. За это время мощи никогда не покидали итальянского города Бари.