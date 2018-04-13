Паводок-2018. В Барнауле действует готовность №1

Глава Барнаула Сергей Дугин держит на постоянном контроле ситуацию с прохождением паводка на территории краевого центра. Трижды в день ему докладывают о текущей обстановке. Все гидротехнические и водопропускные сооружения работают в штатном режиме.

В целом, паводковая ситуация в Барнауле остается стабильной. Уменьшилось количество обращений от населения по вопросам откачки воды. Уровень в реке Обь, по данным на 09:00 13 апреля, составлял 434 см над нулем водомерного поста, за сутки снижение – 5 см. На реке — ледоход.

«Прогнозы неблагоприятные, поэтому готовимся к уровню воды около 6 метров. Вчера мы за счет привлеченной техники для укрепления подсыпали дамбы, проверили готовность флота», — цитирует пресс-центр городской администрации слова начальника территориального управления микрорайона Затон Вадима Чутчева.

Отметим, критическая отметка для Барнаула — 540 см. Начинается подтопление территорий поселка Затон. В случае повышения отметки до 580 см будет подтоплена дорога в микрорайон. Также будет перекрыт объездной путь на о.Шубинский, попасть на остров можно будет только через понтонный мост.

Для организованного вывода жителей из зон затопления на территории микрорайона Затон будут развернуты временные сборные эвакопункты. Определены неподтопляемые стоянки для личных автомобилей и место для временного размещения скота, имеется договоренность с Первомайским районом об эвакуации животных.

В магазинах микрорайона созданы двухнедельные запасы продуктов питания и товаров первой необходимости. Кроме того, в филиале городской поликлиники №1 имеется месячный запас медикаментов.

Фото из архива ГУ МЧС России по Алтайскому краю