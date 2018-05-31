Пелагея выступит на Шукшинском фестивале в Алтайском крае

Известная российская певица Пелагея споет песни 28 июля на церемонии закрытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Ранее было сформировано жюри соответствующего кинофестиваля.

Пелагея выступит с музыкантами на горе Пикет в селе Сростки Бийского района. Концерт начнется в 18:00, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Как обычно, в последний день «Шукшинских чтений» огласят имена победителей кинофестиваля. В состав жюри в этом году вошли известные российские киноведы, режиссеры, сценаристы и Москвы, Новосибирска, Барнаула. Предполагается, что на конкурс примут 10 фильмов. Заявки на участие отправляют до 31 мая.

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Фото: instagram.com