Перед «Молчанием»: лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе

26 января в прокат выходит долгожданный фильм автора «Молчание»



26 января в прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года «Молчание». Над этой работой великий американский режиссер работал около 30 лет.

По сюжету, в XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять Евангелие. Картина является экранизацией романа Сюсаку Эндо.

В главной роли молодые актеры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. В роли их наставника выступает Лиам Нилсон.

В честь выхода фильма, мы решили вспомнить о других самых важных фильмах в карьере знаменитого режиссера.

















