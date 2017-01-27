Перед «Молчанием»: лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе

26 января в прокат выходит долгожданный фильм автора «Молчание»
26 января в прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года «Молчание». Над этой работой великий американский режиссер работал около 30 лет.
По сюжету, в XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять Евангелие. Картина является экранизацией романа Сюсаку Эндо.
В главной роли молодые актеры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. В роли их наставника выступает Лиам Нилсон.
В честь выхода фильма, мы решили вспомнить о других самых важных фильмах в карьере знаменитого режиссера.
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