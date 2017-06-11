Первый исполнитель роли Бэтмана Адам Уэст умер в США

Он сыграл Бэтмана в 1960-х годах
Американский актер Адам Уэст скончался в возрасте 88 лет в Лос-Анджелесе, сообщает «РБК».
Уэст умер после продолжительной болезни. У него диагностировали лейкемию. Смерть Адама Уэста наступила в пятницу, 9 июня.
Большую популярность артисту принесла роль Бэтмэна в одноименном телесериале, вышедшем на экраны в 1960-х годах. Воплощенный им образ супергероя и его альтер-эго, Брюс Уэйн, стали культом.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий