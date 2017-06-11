Первый исполнитель роли Бэтмана Адам Уэст умер в США

Он сыграл Бэтмана в 1960-х годах

Американский актер Адам Уэст скончался в возрасте 88 лет в Лос-Анджелесе, сообщает «РБК».

Уэст умер после продолжительной болезни. У него диагностировали лейкемию. Смерть Адама Уэста наступила в пятницу, 9 июня.

Большую популярность артисту принесла роль Бэтмэна в одноименном телесериале, вышедшем на экраны в 1960-х годах. Воплощенный им образ супергероя и его альтер-эго, Брюс Уэйн, стали культом.

