Первый международный фестиваль деревянной скульптуры проходит на Алтае

В Алтайском районе 2 сентября стартовал первый международный фестиваль деревянной скульптуры. Участие в нем принимают 29 мастеров из 11 регионов России и пяти зарубежных стран: Зимбабве, Литвы, Турции, Монголии и Ирландии.

Как рассказали в региональном управлении по культуре и архивному делу, скульпторы продемонстрировали свое мастерство в двух номинациях: «Парковая скульптура» (индивидуальная номинация, работает 1 мастер) и «Малая архитектурная форма» (команда мастеров, состоящая из двух человек).

Эскизы работ на тему «Алтай. Притяжение» в номинации «Парковая скульптура. Индивидуалы» состояли, в основном, в воплощении в дереве сказочных и мифических персонажей. Хотя, например, главным героем работы скульптора из Барнаула Сергея Мозгового стал турист.

Мастера из Турции в ближайшие дни воплотят из дерева ворота в виде двух столбов, на которых будут изображены мотивы различных сторон света. Между этими столбами будет расположена скульптура, которая изображает дерево, объединяющее все культуры.

С сегодняшнего дня, 3 сентября, участники фестиваля будут воплощать свои эскизы в жизнь. В течение всей недели посетители «Бирюзовой Катуни» смогут наблюдать за работой мастеров международного уровня.

По итогам мероприятия победители получат денежные призы, а большинство работ останется здесь же и украсит берег реки Катунь.

Фото предоставлено управлением Алтайского края по культуре и архивному делу