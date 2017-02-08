Песков заявил, что угрозы режиссеру фильма «Матильда» недопустимы

Алексей Учитель заявил, что ему угрожает Наталья Поклонская и православная организация

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет «жестко реагировать» на угрозы режиссеру Алексею Учителю. Также он назвал такие действия «недопустимыми», сообщает сайт газеты «Известия».

Кроме этого, пресс-секретарь подчеркнул, что организация «Христианское государство Святая Русь», которая в том числе нападает на фильм «Матильда, не зарегистрирована в Минюсте России.

«То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру России два заявления, в которых просит защитить коллектив фильма от нападок Натальи Поклонской и проверить православную организацию «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , фильм «Матильда», рассказывающий о любви балерины и русского царя, еще никто не видел. В прокат он выйдет только в конце марта.