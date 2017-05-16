Певец из Португалии победил в финале «Евровидения»

Сальвадор Собрал набрал 758 баллов
Португальский певец Сальвадор Собрал получил первое место в финале музыкального конкурса «Евровидение», который прошёл в Киеве. Об этом пишет «ТАСС».
Победитель получил 758 баллов. 27-летний певец исполнил песню Amar pelos dois («Любовь двух») . В его номере акцент был сделан на исполнении песни. Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов. Он набрал 615 баллов. Третье место досталось молдавской группе «SunStroke Project».
У победителя музыкального конкурса проблемы с сердцем. Он не участвовал во всех репетициях конкурса. Собрал нуждается в пересадке этого важнейшего органа.
Как сообщалось ранее, Россия в этом году не участвовала в конкурсе. СБУ не пустила в страну российскую певицу Юлию Самойлову, которая должна была выступать от России.
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