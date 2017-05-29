Певица Ариана Гранд даст благотворительный концерт в Манчестере

Вырученные деньги будут переданы родственникам погибших в этом теракте

Американская певица Ариана Гранде сообщила, что намерена устроить благотворительный концерт в Манчестере в память о погибших в теракте на «Манчестер Арене» после ее концерта. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на ее запись в Twitter.

Певица отмечает, что все вырученные деньги она отправит семьям погибших и пострадавших в теракте. Пока неизвестно, где и когда пройдет благотворительное мероприятие.

Также Гранде рассказала, что просила организаторов тура подобрать для ее выступления безопасное место, где ее поклонники смогут «укрыться от мира, праздновать, исцеляться, чувствовать себя в безопасности и где могут быть собой».

Напомним, вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на «Манчестер Арене» прогремел взрыв. Оказалось, что самодельная бомба взорвалась в фойе. Более 100 человек получили ранения, 22 человека погибли. Взрывчатку привел в действие террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).