Певица Кончита Вурст решила избавиться от образа бородатой женщины

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 15:45

Певица Кончита Вурст решила избавиться от образа бородатой женщины

Певица Кончита Вурст решила избавиться от образа бородатой женщины

Артист Томас Нойвирт заявил, что образ бородатой женщины ему больше не нужен и он должен «убить» его

Австрийский артист Томас Нойвирт, который обрел популярность под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что его женское альтер-эго исчерпало себя, а сам певец намерен создать новый образ, пишет РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.

Музыкант отметил, что с Кончитой в ближайшее время придется распрощаться, так как у Нойвирта появилось чувство, что он хочет «создать новую индивидуальность». «Может быть, далекую от меня самого», – отметил артист.

Музыкант отмечает, что после победы на песенном конкурсе «Евровидение» бородатая женщина достигла всего, что могла, и теперь она ему больше не нужна.

Певец рассказал, что стал чаще сомневаться в себе, и именно из-за этого он решил «попрощаться» с Кончитой и придумать новый образ. «Я должен ее убить», — цитирует музыканта Welt am Sonntag.

Журналисты подчеркивают, что Нойвирт давно работает над «свежим» имиджем. В его Instagram-аккаунте начали появляться снимки в «мужском» обличии.

Напомним, Нойвир в образе Кончиты одержал победу на «Евровидении-2014». В финале певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.

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Автор: Александр Февраль 14, 2017 15:45
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