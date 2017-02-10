Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 07:45

Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев

Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев

В краевую столицу приедет блюзовая исполнительница из Чикаго
Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев

Она пела для Барака Обамы, а 15 февраля споет и для барнаульцев. Блюзовая вокалистка Sharon Lewis с концертом посетит краевую столицу и выступит в филармонии. Артистка выросла в Техасе, а музыке училась в Чикаго, где критики называли ее восьмым чудом света.

За годы музыкальной карьеры Sharon Lewis выступала на одной сцене с такими блюзовыми и соул-легендами, как Koko Taylor, Son Seals, Denise LaSalle, Robben Ford, Coco Montoya, Billy Branch, Melvin Taylor, Sugar Blue, Mumford & Sons и многими другими. На протяжении нескольких лет она является хедлайнером Chicago Blues Festival и резидентом двух главных чикагских блюзовых клубов Buddy Guy’s Legends и Rosa’s lounge. В 2009 году журнал Soul Patrol Magazine включил Sharon Lewis и ее бэнд Texas Fire в ТОП-15 лучших «живых» блюзовых групп США, а престижный журнал Blues Revue назвал альбом The Real Deal в числе лучших альбомов 2011 года.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 07:45
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