Певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 02:45

Певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

Чичерина сама выступила с инициативой получения паспорта

Певица из РФ Юлия Чичерина получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в субботу, 13 мая, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Луганскинформцентр.

Отмечается, что документ певице вручил глава МВД ЛНР Игорь Корнет на торжественной церемонии, прошедшей в Луганске по случаю открытия мотосезона. «В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики», — произнес он во время вручения паспорта.

По словам президента мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталия Кишкинова, который является другом Чичериной, с инициативой получения паспорта выступила сама певица. Она написала соответствующее обращение к главе республики Игорю Плотницкому. «Теперь прописана она у нас в мотоцентре «Русские мотоциклисты Донбасса», — добавил он.

РИА Новости напоминает, что Чичерина неоднократно с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также участвовала в рок-фестивале «Солнце взойдет!» в 2015 году. В феврале текущего года она выпустила клип на песню «Рвать», который был посвящен героям Донбасса. 

Отметим, что Минкультуры Украины внесло певицу в «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу нацбезопасности» страны.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 02:45
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