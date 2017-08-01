Певицу Нетребко возмутил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов Forbes

По версии журнала Forbes, она заработала $7,5 млн
Оперная певица Анна Нетребко прокомментировала на своей странице в Facebook рейтинг журнала Forbes, который назвал ее самым высокооплачиваемым российским музыкантом.
«Ваша информация абсолютно неверна! Прекратите врать. Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела», — написала Нетребко.
Ранее сообщалось, что оперная певица возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав $7,5 млн.
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