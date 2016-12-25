Певца Александра Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков

Суд должен избрать для него меру пресечения
Известный шансонье, худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс». Речь идет о сумме в 35,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Между тем ТАСС пишет, что в ближайшее время в отношении шоумена судом Екатеринбурга будет избрана мера пресечения.
Отметим, что накануне шансонье участвовал в очных ставках по делу о мошенничестве. Одним из фигурантов этого дела является экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. Бывший чиновник задержан.
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