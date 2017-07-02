Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 09:46

Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Мотокросс , возвращение миньонов, вечеринка у бассейна и другие интересные мероприятия выходных
Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Наступили первые выходные июля. Для тех, кто еще не придумал программу выходного дня, информационный портал Amic.ru собрал мероприятия, которые точно стоит посетить.

Суббота

Начать субботу можно на Сабантуе. Это татаро-башкирский праздник. Дегустация блюд, мастер-классы и выступления национальных коллективов: все это смогут увидеть гости праздника. Апогеем мероприятия станет национальная борьба на поясах – курэш. Будут разыграны призы, в том числе живой баран. Также пройдет конкурс «Мисс Сабантуй-2017». Начало в 11:00 в парке культуры и отдыха «Центральный».

Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Любителям спорта и мотогонок будет интересно посетить открытый чемпионат и первенство Алтайского края по мотокроссу. Ловить адреналин можно с 12:00 в районе автобазы №6 по ул. Дальней, 17.

А ценителей хенд-мейда арт-галерея «Бандероль» порадует мастер-классом по плетению индейских талисманов — ловцов снов. Начало в 14:00. Стоимость участия — 400 рублей, все материалы предоставляются. Рекомендуем предварительно записаться по телефону 22-61-02.

Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Фанаты ночной жизни города никак не могут пропустить Тусу. Вечеринка у бассейна в ночь с 1 на 2 июля пройдет на базе Wellness-клуба «Адриатика» ( ул. Попова, 167а). Вход строго 18+, стоимость 300 рублей.

Воскресенье

В воскресенье гостей ждут в планетарии. Там будут представлены три программы для всей семьи: Гришка-космонавт (11:00), Астрономия (13:00) и Энергия вселенной (15:00). Вход — 80-100 рублей за одно представление.

И конечно же кино. В прокат вышел мультфильм «Гадкий я 3». Миньоны, которых любят и ждут, наконец-то вернулись.

Помимо этого на большом экране будут идти такие фильмы, как «Трансформеры: Последний рыцарь», триллер «Синяя бездна», российская драма «Холодное танго».

Ксения Бородина

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 09:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью
  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии