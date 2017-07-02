Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле

Мотокросс , возвращение миньонов, вечеринка у бассейна и другие интересные мероприятия выходных



Наступили первые выходные июля. Для тех, кто еще не придумал программу выходного дня, информационный портал Amic.ru собрал мероприятия, которые точно стоит посетить.

Суббота

Начать субботу можно на Сабантуе. Это татаро-башкирский праздник. Дегустация блюд, мастер-классы и выступления национальных коллективов: все это смогут увидеть гости праздника. Апогеем мероприятия станет национальная борьба на поясах – курэш. Будут разыграны призы, в том числе живой баран. Также пройдет конкурс «Мисс Сабантуй-2017». Начало в 11:00 в парке культуры и отдыха «Центральный».

Любителям спорта и мотогонок будет интересно посетить открытый чемпионат и первенство Алтайского края по мотокроссу. Ловить адреналин можно с 12:00 в районе автобазы №6 по ул. Дальней, 17.

А ценителей хенд-мейда арт-галерея «Бандероль» порадует мастер-классом по плетению индейских талисманов — ловцов снов. Начало в 14:00. Стоимость участия — 400 рублей, все материалы предоставляются. Рекомендуем предварительно записаться по телефону 22-61-02.

Фанаты ночной жизни города никак не могут пропустить Тусу. Вечеринка у бассейна в ночь с 1 на 2 июля пройдет на базе Wellness-клуба «Адриатика» ( ул. Попова, 167а). Вход строго 18+, стоимость 300 рублей.

Воскресенье

В воскресенье гостей ждут в планетарии. Там будут представлены три программы для всей семьи: Гришка-космонавт (11:00), Астрономия (13:00) и Энергия вселенной (15:00). Вход — 80-100 рублей за одно представление.

И конечно же кино. В прокат вышел мультфильм «Гадкий я 3». Миньоны, которых любят и ждут, наконец-то вернулись.

Помимо этого на большом экране будут идти такие фильмы, как «Трансформеры: Последний рыцарь», триллер «Синяя бездна», российская драма «Холодное танго».

Ксения Бородина