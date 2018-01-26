«Платоновский бал» пройдет в Алтайском крае 17 февраля

mavit
Автор: mavit Январь 26, 2018 23:46

«Платоновский бал» пройдет в Алтайском крае 17 февраля

«Платоновский бал» пройдет в Алтайском крае 17 февраля

Всех желающих приглашают 17 февраля на «Платоновский бал» в с. Зудилово Первомайского района. Праздник будет проходить в санатории «Сосновый бор», – бывшая усадьба дворян Платоновых. 

Бал – замечательная возможность погрузится в быт и нравы ушедшей эпохи, отмечают в «Алтайтурцентре». В программе: забавы, игры, танцы 19 – начала 20 века. На празднике будет выступать студия «Старинного танца», обещают живую музыку. Также гости смогут прокатиться на лошадях.

История санатория тесно связана с именами крупных предпринимателей Алтая второй половины XIX – начала XX веков – Константина Павловича и его сына Ивана Константиновича Платоновых. При Иване Константиновиче в селе появился небольшой конный завод – 30 лошадей. Предприниматель был одним из тех, кто занимался электрификацией на Алтае. Благодаря ему, например, электричество получила Зудиловская мельница.

Фото: Алтайтурцентр.

 

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mavit
Автор: mavit Январь 26, 2018 23:46
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