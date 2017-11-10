По мотивам «Властелина колец» хотят снять сериал

mavit
Автор: mavit Ноябрь 10, 2017 05:45

По мотивам «Властелина колец» хотят снять сериал

По мотивам «Властелина колец» хотят снять сериал

На основе трилогии английского писателя Джона Рональда Толкина «Властелин колец» планируют снять сериал. Этим займутся киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios. Сейчас они ведут переговоры.

В переговорах принимают участие компания Tolkien Estate, управляющая имуществом знаменитого автора, а также основатель и руководитель онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Variety.

Сериал планируют снять в рамках новой политики, которую объявил Безос в 2017 году. Он заявил, что Amazon должна переходить от нишевых сериалов к серьезным и крупным проектам. 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 10, 2017 05:45
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