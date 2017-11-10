По мотивам «Властелина колец» хотят снять сериал

На основе трилогии английского писателя Джона Рональда Толкина «Властелин колец» планируют снять сериал. Этим займутся киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios. Сейчас они ведут переговоры.
В переговорах принимают участие компания Tolkien Estate, управляющая имуществом знаменитого автора, а также основатель и руководитель онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Variety.
Сериал планируют снять в рамках новой политики, которую объявил Безос в 2017 году. Он заявил, что Amazon должна переходить от нишевых сериалов к серьезным и крупным проектам.
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