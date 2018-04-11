По улицам Барнаула провезли огромные макеты раскрашенных яиц

Жители Барнаула 5 апреля заметили в городе машины с необычным грузом. В кузове они перевозили гигантские макеты пасхальных яиц. Как уже писала «АП», в этом году впервые на Алтае пройдет смотр-конкурс расписных пасхальных яиц «Пасхальный арт-фестиваль».
Всего в Барнауле изготовлено 20 яиц размером от одного до двух метров. Их сделали на ведущем строительном предприятии из пенополистирола и оштукатурили. Расписывали необычные арт-объекты в 10 художественных школах и студиях, трех колледжах и двух вузах Алтайского края. На роспись ушло около двух недель.
Сейчас архитектурные формы собирают из учреждений, чтобы установить их на площадке у храмового комплекса апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Там 8 апреля, в день светлого Христова Воскресения, в 12:00 и пройдет «Пасхальный арт-фестиваль».
Фото: Барнаул22
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