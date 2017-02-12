Победитель телепроекта «Голос» иеромонах Фотий выступит в Барнауле
Победитель популярного телешоу иеромонах Фотий исполнит в краевой столице лирические песни, баллады и классику мировой эстрады
17 марта в краевой столице впервые состоится сольный концерт победителя «Голоса» – иеромонаха Фотия. На концерте «Романсы» прозвучат композиции, которые ранее можно было услышать в эфире телепроекта, а также лирические песни, баллады и классика мировой эстрады.
Как рассказывают в концертно-театральном агентстве «Лига Арт», будущий иеромонах родился в городе Горьком и с детства любил пение. Он окончил школу по классу фортепиано, а музыкальное училище не смог окончить из-за переезда в Германию. В возрасте 20 лет решил уйти в монастырь, после чего переехал в город Боровск Калужской области и стал насельником Пафнутьево-Боровского монастыря, где его выбрали регентом монастырского хора.
В 2015 году иеромонах Фотий подал заявку на участие в телепроекте «Голос», после чего прошел «слепые прослушивания» и попал в команду Григория Лепса, с которым прошел до финала и одержал победу. На следующий день победителя поздравил патриарх Кирилл.
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