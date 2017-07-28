Победительница Шукшинского кинофестиваля снимет мистический фильм об Алтае

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 09:45

Победительница Шукшинского кинофестиваля снимет мистический фильм об Алтае

Победительница Шукшинского кинофестиваля снимет мистический фильм об Алтае

Режиссер Татьяна Жукова получила главный приз фестиваля в коротком метре за ленту «Исповедь мизантропа»

Режиссер Татьяна Жукова, которая получила главный приз Шукшинского кинофестиваля в программе короткого метра за ленту «Исповедь мизантропа», намерена снять мистическую картину об Алтае.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, Татьяна Жукова является ученицей Аллы Суриковой и Владимира Фокина.

Во время работы над короткометражкой «Исповедь мизантропа» Татьяна Жукова стала задумываться и о съемках полного метра. Просматривала варианты, которые подошли бы для реализации ее идеи. Алтай оказался одним из таких мест.

«Я очень хотела сюда поехать. Думала: надо съездить на Алтай, посмотреть натуру. И тут мне как раз пришло приглашение на Шукшинский кинофестиваль. Наверное, это знак, что надо развивать эту идею, продолжать писать сценарий именно под Алтай», – сказала режиссер.

Работа над новым проектом, по ее словам, начнется сразу после возвращения с Шукшинского кинофестиваля. Пока она не раскрывает замысел картины, говорит только, что это будет мистический фильм.

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 09:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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