Победительница Шукшинского кинофестиваля снимет мистический фильм об Алтае

Режиссер Татьяна Жукова получила главный приз фестиваля в коротком метре за ленту «Исповедь мизантропа»

Режиссер Татьяна Жукова, которая получила главный приз Шукшинского кинофестиваля в программе короткого метра за ленту «Исповедь мизантропа», намерена снять мистическую картину об Алтае.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, Татьяна Жукова является ученицей Аллы Суриковой и Владимира Фокина.

Во время работы над короткометражкой «Исповедь мизантропа» Татьяна Жукова стала задумываться и о съемках полного метра. Просматривала варианты, которые подошли бы для реализации ее идеи. Алтай оказался одним из таких мест.

«Я очень хотела сюда поехать. Думала: надо съездить на Алтай, посмотреть натуру. И тут мне как раз пришло приглашение на Шукшинский кинофестиваль. Наверное, это знак, что надо развивать эту идею, продолжать писать сценарий именно под Алтай», – сказала режиссер.

Работа над новым проектом, по ее словам, начнется сразу после возвращения с Шукшинского кинофестиваля. Пока она не раскрывает замысел картины, говорит только, что это будет мистический фильм.