Почти 2 млн человек посмотрели первую серию «Простоквашино»

Первую серию нового «Простоквашино» опубликовали в социальной сети. За первые четыре часа ее посмотрело уже более 1,9 млн человек. Реагируют на новинку неоднозначно. Ранее «Союзмультфильм» сообщил, что планирует выпустить 8-10 новых серий знаменитого мультфильма.

Новый мультсериал назвали «Возвращение в Простоквашино». Первый эпизод появился на странице «Союзмультфильма» в соцсети «ВКонтакте» 3 апреля. За первые три часа просмотров набралось более 1,5 млн. Цифра продолжают стремительно расти.

Почтальона Печкина в новом мультфильме озвучивает Иван Охлобыстин, маму дяди Федора – Юлия Меньшова, кота Матроскина – Михаил Ефремов, а Шарика – Гарик Сукачев.

Зрители отреагировали на серию по-разному.

«Надеюсь, в Союзмультфильме понимали, что этот мультик будут смотреть дети от 30-и», – иронизирует один из пользователей. «Мне очень понравилось. Такое ощущение, что в детство вернулась», – написала жительница Саратова. «Бросается больше всего главный минус сего произведения. Динамика. Куда так быстро летит сюжет ? Не успеваешь насладиться знакомыми персонажами в одной сцене, как их с неимоверной скоростью кидает в другое место событий», – возмущается подписчик.