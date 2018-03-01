Почти 20 поэтов Алтайского края претендуют на звание лучших

mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 17:45

Почти 20 поэтов Алтайского края претендуют на звание лучших

Почти 20 поэтов Алтайского края претендуют на звание лучших

В Алтайском крае завершился прием заявок на Краевой конкурс на издание литературных произведений. Самой многочисленной по количеству заявок стала номинация «Поэзия». Свои стихи представили сразу 18 авторов.

В Управлении Алтайского края по культуре и архивному делу рассказали, что в этом году произведения на краевой конкурс представили авторы не только из Барнаула, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска, Первомайского, Мамонтовского, Петропавловского, Топчихинского, Троицкого, Поспелихинского районов Алтайского края, но и из Екатеринбурга. Участие авторов из других регионов не запрещено условиями.

Заявки принимались в шести номинациях: «Поэзия» — 18 рукописей, по 11 заявок представлено в номинациях «Литература для детей и юношества» и «Художественная проза», семь авторов подали заявки в номинации «Первая книга» и четыре рукописи претендуют на издание в номинации «Краеведение». В номинации «Публицистика» в этом году нет ни одной заявки.  

Всего на издание произведений талантливых алтайских авторов в краевом бюджете предусмотрено 1,5 млн. рублей. Это почти вдвое больше по сравнению с 2017 годом.

В настоящее время члены экспертной комиссии оценивают работы конкурсантов. Имена победителей станут известны в конце апреля.

Справка

Краевой конкурс на издание литературных произведений проводится в регионе с 2009 года. В рамках данного конкурса за счет средств краевого бюджета издаются книги талантливых алтайских авторов. За 9 лет проведения конкурса в Алтайском крае было издано около 60 тысяч экземпляров книг более 70 авторов. Основная часть тиража передается в библиотеки Алтайского края.

 

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mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 17:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

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  • Кирил

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