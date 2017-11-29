Подарок на Новый год: что выбрать племянникам?
Грядет 2018 год и многие в новогодней суете решают, что подарить своим самым родным и близким людям. Больше всех от нас ждут сюрпризов «маленькие родственники». Например, племянники и племянницы.
Для взрослых же бывает тяжело выбрать то, что действительно понравится малышу и будет радовать его еще долгое время. Чтобы облегчить эту задачу, «Алтайская правда» сделала свою подборку оригинальных идей.
Конфеты и другие сладости — может и это быть. Но ребенка все-таки хочется удивить, ведь для них этот праздник волшебный. Чтобы преподнести подарок на Новый год ребенку и максимально угодить ему, нужно просто знать, чем малыш любит заниматься больше всего.
Вот, некоторые варианты:
- игрушечный фотоаппарат
- детский музыкальный инструмент
- настольные игры, пазлы
- наборы для плетения браслетов из резинок, бисера и прочих поделок
- футболка, рюкзак, кружка с любимым героем из мультика
- аквариум
Самую большую радость для детей представляет появление живых существ в доме. Вероятно, мечта каждого ребенка — собака (особенно актуально в наступающий год Собаки). Уверены, подарок достаточно спорный, тогда аквариум все-таки благоразумный вариант.
Конечно, современных детей мало, чем можно удивить. Разве только новым айфоном или планшетом. Именно эта вещь, которая бы пришлась по вкусу любому ребенку и запомнится надолго.
Продумайте также о самом вручении подарков. Пригласите аниматоров или сами переоденьтесь в новогодние костюмы сказочных персонажей. Дети больше всего из праздников ждут именно положительных эмоций и сказки. Не разочаруйте своих племяшей, удачи!
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