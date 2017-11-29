Подарок на Новый год: что выбрать племянникам?

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 23:45

Подарок на Новый год: что выбрать племянникам?

Подарок на Новый год: что выбрать племянникам?

Грядет 2018 год и многие в новогодней суете решают, что подарить своим самым родным и близким людям. Больше всех от нас ждут сюрпризов «маленькие родственники». Например, племянники и племянницы. 

Для взрослых же бывает тяжело выбрать то, что действительно понравится малышу и будет радовать его еще долгое время. Чтобы облегчить эту задачу, «Алтайская правда» сделала свою подборку оригинальных идей.

Конфеты и другие сладости — может и это быть. Но ребенка все-таки хочется удивить, ведь для них этот праздник волшебный. Чтобы преподнести подарок на Новый год ребенку и максимально угодить ему, нужно просто знать, чем малыш любит заниматься больше всего.

Вот, некоторые варианты:

  • игрушечный фотоаппарат
  • детский музыкальный инструмент
  • настольные игры, пазлы
  • наборы для плетения браслетов из резинок, бисера и прочих поделок
  • футболка, рюкзак, кружка с любимым героем из мультика
  • аквариум

Самую большую радость для детей представляет появление живых существ в доме. Вероятно, мечта каждого ребенка — собака (особенно актуально в наступающий год Собаки). Уверены, подарок достаточно спорный, тогда аквариум все-таки благоразумный вариант.

Конечно, современных детей мало, чем можно удивить. Разве только новым айфоном или планшетом. Именно эта вещь, которая бы пришлась по вкусу любому ребенку и запомнится надолго.

Продумайте также о самом вручении подарков. Пригласите аниматоров или сами переоденьтесь в новогодние костюмы сказочных персонажей. Дети больше всего из праздников ждут именно положительных эмоций и сказки. Не разочаруйте своих племяшей, удачи!

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии