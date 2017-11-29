Подарок на Новый год: что выбрать племянникам?

Грядет 2018 год и многие в новогодней суете решают, что подарить своим самым родным и близким людям. Больше всех от нас ждут сюрпризов «маленькие родственники». Например, племянники и племянницы.

Для взрослых же бывает тяжело выбрать то, что действительно понравится малышу и будет радовать его еще долгое время. Чтобы облегчить эту задачу, «Алтайская правда» сделала свою подборку оригинальных идей.

Конфеты и другие сладости — может и это быть. Но ребенка все-таки хочется удивить, ведь для них этот праздник волшебный. Чтобы преподнести подарок на Новый год ребенку и максимально угодить ему, нужно просто знать, чем малыш любит заниматься больше всего.

Вот, некоторые варианты:

игрушечный фотоаппарат

детский музыкальный инструмент

настольные игры, пазлы

наборы для плетения браслетов из резинок, бисера и прочих поделок

футболка, рюкзак, кружка с любимым героем из мультика

аквариум

Самую большую радость для детей представляет появление живых существ в доме. Вероятно, мечта каждого ребенка — собака (особенно актуально в наступающий год Собаки). Уверены, подарок достаточно спорный, тогда аквариум все-таки благоразумный вариант.

Конечно, современных детей мало, чем можно удивить. Разве только новым айфоном или планшетом. Именно эта вещь, которая бы пришлась по вкусу любому ребенку и запомнится надолго.

Продумайте также о самом вручении подарков. Пригласите аниматоров или сами переоденьтесь в новогодние костюмы сказочных персонажей. Дети больше всего из праздников ждут именно положительных эмоций и сказки. Не разочаруйте своих племяшей, удачи!