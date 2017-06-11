Погода и климат в Анталии

Анталия (Antalya) – портовый и курортный город Турции. Расположен на средиземноморском побережье, где триста дней в году яркое солнце и теплое море гостеприимно встречают туристов из всех концов планеты. В основном сюда едут европейцы – чтобы иметь возможность отлично провести свой отпуск. Многие из них впоследствии обзаводятся собственной недвижимостью и приезжают на более длительный срок. Ведь климат в Анталии благоприятный как для отдыха, так и для комфортного проживания на постоянной основе.

Климат городка преимущественно средиземноморский. Дождей летом нет – они идут только зимой. Горы создают препятствие, и дожди проливаются на побережье Анталии. Лето весьма жаркое, сухое. В июне туристов становится все больше и больше. Температура воздуха днем в июне достигает показателя +30С, а температура воды в Анталии в июне также повышается. Туристы участвуют в рафтинг-турах (активный вид отдыха, представляющий собой сплав по горной реке), джип-сафари (экскурсии на джипах по живописным турецким уголкам), катание на яхте. Июль – наиболее жаркий месяц лета в Анталии. Воздух днем прогревается до +40С! Рекомендуется не злоупотреблять пребыванием на солнце в дневное время, т. к. и вода в море слишком теплая. Распространенные занятия в этом месяце – это акватика и отдых на пляже. Август по температурным показателям похож на июнь.

Отдыхать в Анталии можно не только летом, но и весной, осенью и даже зимой. В зимнее время редко выпадает снег, однако, в январе-феврале наблюдается повышенный уровень влажности. Могут идти дожди, срываться временами сильные ветры, вызывающие на море шторм. Ниже нуля температуры не бывает. Этот период – неблагоприятный для купаний в море, но развлечения на вершинах гор сделают дни Вашего отдыха насыщенными и незабываемыми.

Наиболее благоприятное время для экскурсий – это осенние и весенние месяцы. В эти периоды нет изнуряющей жары, и можно насладиться созерцанием исторических и культурных достопримечательностей города. Стоит посетить городской музей, а также старинный городок Калеичи близ Анталии, где есть возможность познакомиться с архитектурой античного периода, строениями древнейших цивилизаций. Анталия также славится своими фестивалями, которые оставят в Вашей памяти неизгладимый след.

Приезжайте в Анталию, и Вы непременно захотите еще не раз посетить этот чудесный городок!

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