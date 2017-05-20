Тунис- это самое пляжное государство Северной Африки, которое каждый год притягивает большое количество туристов и путешественников. Тунис один из любимых стран россиян, так как он имеет достаточно разнообразный климат. Отметим, что климат Туниса так же интересен и разнообразен, как и его ландшафт. В стране встречаются все 4 времена года и каждый из них красив по-своему.

В основном, климат Туниса средиземноморский субтропический. Летом здесь очень жарко, почти без осадков. Погода в Тунисе в начале августа сухая. Температура воздуха достигает до +32 оC, а температура моря до +25 оC. Это самое прекрасное время провести яркий и незабываемый пляжный отдых в Тунисе. Если вы цените насыщенный пляжный вид отдыха, тогда посещайте Тунис в июле. Именно в этом месяце можно из воды почти не вылезать, так как даже ночью температура не отпускается ниже +24 оC. Это просто прекрасное время для тех, кто обожает гулять и веселиться целые сутки. В августе есть отличная возможность попробовать сладкий африканский виноград. В августе погода не менее жаркое, как в июле. Считается, что самый жаркий день в году – это 24 июля. Теплые ночи прекрасны для всех тех, кто любит развлекаться на дискотеках и погулять ночью по красивым и колоритным улицам Туниса. Кроме этого, июль именно тот месяц, когда можно лакомиться вкусными африканскими фруктами. В сентябре еще царствует лето, однако прохладное море по утрам напоминает о том, что осень вовсе не за горами. Октябрь – это бархатный сезон, когда можно полностью наслаждаться всеми прелестями осени. Октябрь отличное время для познавательных туров по стране. Средняя температура днем составляет 26 оC.

Зима в Тунисе влажная, однако, очень мягкая. Зимой здесь тоже тепло. Температура воздуха составляет от +5 оC до +12 оC. Таким образом, туристы могу посещать эту чудесную страну также зимой. Зимой здесь можно любоваться архитектурной красотой страны и ознакомиться с различными достопримечательностями. Весна в Тунисе очень красива. Это время года поражает богатством, яркостью красок и растительностью.

Тунис прекрасен в любое время года, так что здесь всегда будет интересно провести отдых.

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