Показываем, каким предстанет Твин Пикс в новом сезоне культового сериала

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 15:46

Показываем, каким предстанет Твин Пикс в новом сезоне культового сериала

Показываем, каким предстанет Твин Пикс в новом сезоне культового сериала

Новый тизер продолжения культового сериала выложили в сеть

Авторы третьего сезона культового сериала «Твин Пикс» выложили в сеть новый тизер, который показывает, как выглядит легендарный городок в наши дни.

На кадрах запечатлены кафе, стоянка для трейлеров, полицейский участок, сосновый бор.

Все это преподнесено в духе гениальных Марка Фроста и Дэвида Линча.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, третий сезон «Твин Пикса» начнут показывать с 21 мая. В России дебютная серия выйдет днем позже.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…

    Читать статью
  • Мио

    Мио

    "Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…

    Читать статью
  • Adel Tawil

    Adel Tawil

    Назад в будущее???

    Читать статью
  • жена

    жена

    Ошибка в фамилии музыканта - правильно ТрухМанов Арсений (Неисч.запас)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии