Показываем, каким предстанет Твин Пикс в новом сезоне культового сериала

Новый тизер продолжения культового сериала выложили в сеть
Авторы третьего сезона культового сериала «Твин Пикс» выложили в сеть новый тизер, который показывает, как выглядит легендарный городок в наши дни.
На кадрах запечатлены кафе, стоянка для трейлеров, полицейский участок, сосновый бор.
Все это преподнесено в духе гениальных Марка Фроста и Дэвида Линча.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, третий сезон «Твин Пикса» начнут показывать с 21 мая. В России дебютная серия выйдет днем позже.
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