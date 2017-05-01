Показываем, каким предстанет Твин Пикс в новом сезоне культового сериала

Новый тизер продолжения культового сериала выложили в сеть

Авторы третьего сезона культового сериала «Твин Пикс» выложили в сеть новый тизер, который показывает, как выглядит легендарный городок в наши дни.

На кадрах запечатлены кафе, стоянка для трейлеров, полицейский участок, сосновый бор.

Все это преподнесено в духе гениальных Марка Фроста и Дэвида Линча.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, третий сезон «Твин Пикса» начнут показывать с 21 мая. В России дебютная серия выйдет днем позже.

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